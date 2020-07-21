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Палата представителей Конгресса США проголосовала за ужесточение санкций в отношении «Северного потока-2»

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Палата представителей Конгресса США проголосовала за ужесточение санкций в отношении «Северного потока-2»

Палата представителей в Конгрессе США единогласно одобрила проект поправок об ужесточении санкций в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

Известно также, что санкции уже вошли в план оборонного бюджета США на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября.

Напомним, в 2019 году США ввели санкции против «Северного потока-2», которые заставили компанию-укладчика трубопровода остановить работы. Однако Россия намерена завершить строительство газопровода, несмотря на американские санкции.

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В то же время с острой критикой американских санкций выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Объявляя санкции, под которые также попадают европейские компании, правительство США пренебрегает правом и суверенитетом Европы решать, где и как мы получаем энергию», — заявил он.

Северный поток-2
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