«Укрзализниця» начала продажу билетов на 5 поездов дальнего следования

«Укрзализныця» начала продажу билетов на поезда дальнего следования в Трускавец, Ужгород, Одессу и Львов.
Согласно сообщению на сайте компании во вторник, поезд № 41/42 Днепр — Трускавец будет отправляться через день с 21 июля, поезд № 45/46 Ужгород — Лисичанск будет курсировать раз в три дня с 24 июля, поезд № 317/318 Запорожье — Одесса будет курсировать через день с 24 июля.
Поезд № 135/136 Черновцы — Одесса будет отправляться ежедневно с 21 июля, а поезд № 702/701 Львов — Черновцы уже курсирует ежедневно, кроме среды, с 20 июля.
Как отмечают в компании, в фокусе развития железнодорожного сообщения — традиционные места отдыха украинцев — Западная Украина и Причерноморье.
Билеты уже можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
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