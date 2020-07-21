«Укрзализниця» начала продажу билетов на 5 поездов дальнего следования

«Укрзализныця» начала продажу билетов на поезда дальнего следования в Трускавец, Ужгород, Одессу и Львов.

Согласно сообщению на сайте компании во вторник, поезд № 41/42 Днепр — Трускавец будет отправляться через день с 21 июля, поезд № 45/46 Ужгород — Лисичанск будет курсировать раз в три дня с 24 июля, поезд № 317/318 Запорожье — Одесса будет курсировать через день с 24 июля.

Поезд № 135/136 Черновцы — Одесса будет отправляться ежедневно с 21 июля, а поезд № 702/701 Львов — Черновцы уже курсирует ежедневно, кроме среды, с 20 июля.

Как отмечают в компании, в фокусе развития железнодорожного сообщения — традиционные места отдыха украинцев — Западная Украина и Причерноморье.

Билеты уже можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.