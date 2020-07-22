Индия намерена в августе приступить к производству вакцины от коронавируса

Институт сыворотки Индии (SII) планирует в августе начать производство экспериментальной вакцины Covishield от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и австрийской компанией AstraZeneca. Об этом в среду заявил изданию India Today директор института Адар Пунавалла.
"После испытаний на 5 тыс. индийских добровольцах мы начнем в августе крупномасштабное производство вакцины Covishield. До конца года SII выпустит 3-4 млн доз вакцины. Индия в перспективе может стать крупнейшим в мире производителем этой безопасной и эффективной вакцины и обеспечить ежегодный выпуск 1 млрд доз и больше", - сказал он.
По словам директора SII, индийские производители будут стремиться сделать вакцину доступной по самой низкой цене и, помимо Индии, выпускать ее для бедных стран.
Оксфордский университет в понедельник сообщил об удовлетворительных результатах первого этапа испытания вакцины Covishield, которая считается одной из самых перспективных из всех вакцин от коронавируса, создаваемых в мире. В ее разработке университет сотрудничает с SII и научными организациями в более 60 странах с общим населением в 3 млрд человек.
Число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Индии в среду выросло за сутки на 37 724, общее число заразившихся составило 1 192 915. Число умерших от COVID-19 достигло 28 732.
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