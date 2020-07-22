Сепаратисты заявляют, что согласовали с Украиной меры по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе

Контактная группа по урегулированию на Донбассе в ходе видеоконференции в среду согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения. Об этом сообщил «МИД» так называемой Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«Сегодняшнее заседание принесло долгожданные результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня, который состоит из важнейших требований к сторонам», — говорится в сообщении. В нем отмечается, что уже с понедельника, 27 июля, вступят в силу соответствующие приказы руководства Вооруженных сил Украины и «Народной милиции».

Там отмечают, что потребовался год на то, чтобы появился наконец реальный механизм, который бы обеспечивал режим тишины на линии соприкосновения на Донбассе. Именно его отсутствие приводило к тому, что уже на следующий день после того, как стороны договаривались об очередном перемирии, в регионе вновь звучали выстрелы.

Согласованные меры предполагают полный отказ от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, неприменения любого вида огня, включая снайперский и ответный, обязательство не размещать тяжелые виды вооружений в населенных пунктах и вблизи них, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, а также применение строгих дисциплинарных мер к нарушителям режима прекращения огня.

Представитель так называемой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник в Telegram-канале подтвердил эту информацию.

Украина пока не прокомментировала сегодняшние переговоры.