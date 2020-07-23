Трамп готов на себе испытать вакцину от коронавируса

Президент США Дональд Трамп готов в случае необходимости быть первым человеком в стране, кому введут вакцину от нового коронавируса после завершения ее разработки. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в среду.
Трампу был задан вопрос о том, готов ли он быть «одним из первых, кому введут вакцину». «Вы знаете, как это бывает. Если я буду первым, все скажут: «Он такой эгоист, что захотел получить вакцину первым», — ответил президент США.
По его словам, другие признают, что это был бы «очень смелый поступок». «Если от меня захотят этого, если посчитают, что это правильно, я бы совершенно точно стал первым или последним, кому ее введут», — добавил Трамп.
Президент США ранее заявлял, что американские специалисты, возможно, создадут вакцину от нового коронавируса задолго до конца текущего года. В интервью Fox News он также отметил важность создания препаратов, которые могли бы помочь тем, кто уже был инфицирован.
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