ВОЗ ожидает, что вакцину от коронавируса нельзя будет массово применять ранее 2021 года

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что вакцина от коронавируса не будет массово применяться по меньшей мере до 2021 года.
«Если реально смотреть на ситуацию, то прежде, чем начнется вакцинация людей, наступит первая половина следующего года», — заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
В то же время он отметил, что исследователи уже достигли серьезных успехов в разработке вакцины против COVID-19.
Многие страны работают над созданием подобного препарата. Так, накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что в США начались финальные испытания двух вакцин от коронавируса, и в ближайшие недели стоит ожидать последней стадии испытаний еще четырех.
Координатор исследований в Бразилии Димас Ковас сообщил, что во вторник в Бразилии начались испытания вакцины от COVID-19, произведенной китайской фармацевтической компанией Sinovac.
Во вторник издание The Times of India сообщило, что клинические испытания разработанной Оксфордским университетом вакцины от коронавируса в скором времени начнутся в Индии. Проводить испытания будет индийская компания-производитель вакцин Serum Institute, которая сотрудничает с Оксфордским университетом. Однако приступить к данной фазе тестирования вакцины специалисты смогут только после того, как получат соответствующую лицензию от индийских властей, отмечала газета.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016