В Индии за сутки выявили 45 тысяч новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 45,7 тысячи, общее число составляет 1 238 635, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В среду сообщалось о 1 192 915 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 37,7 тысячи), днем ранее - о 1 118 043 случаях (прирост за сутки составил свыше 40,4 тысячи).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 337 607 (10 576 за сутки). На втором месте находится штат Тамилнад: 186 492 заболевших (5 849 за сутки). Третье место занимает столичный округ Дели, где выявлены 126 323 случаев заболевания (1 227 за сутки).
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 426 167 человек, выздоровели 753 049 человек (29 557 за сутки), умерли 29 861 (1 129 за сутки).
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