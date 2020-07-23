Вступило в силу постановление Рады о местных выборах 25 октября

В четверг вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года.

Принятое 15 июля постановление в среду было опубликовано в газете «Голос Украины» и вступило в силу на следующий день после публикации.

Предусмотрено, что 25 октября пройдут «очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов», кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.