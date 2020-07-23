Американские инвесторов могут получить контроль над TikTok

Группа американских инвесторов, включая General Atlantic и Sequoia Capital, планируют приобрести пакет акций китайской социальной сети TikTok, которой угрожает запрет в США, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
По информации газеты, инвесткомпании обсуждают с министерством финансов США и другими регуляторами способы дистанцировать TikTok от ее китайских владельцев с целью снять обеспокоенность американских властей.
В результате китайская ByteDance может стать миноритарным акционером TikTok.
В TikTok отказались комментировать возможную продажу доли американским инвесторам. Ранее в июле газета The Wall Street Journal сообщила, что ByteDance рассматривает возможность изменения корпоративной структуры TikTok, включая создание нового управляющего совета и открытие головных офисов за пределами Китая.
Госсекретарь США Майк Помпео в начале июля заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможность запрета китайских приложений для мобильных телефонов, в частности TikTok. Американские власти обеспокоены защитой персональных данных пользователей соцсети.
В попытке дистанцироваться от китайских властей TitTok назначила CEO бывшего руководителя стримингового направления Walt Disney Co. (SPB: DIS) Кевина Майера.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016