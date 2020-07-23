Войти
Трамп пригрозил закрыть все дипмиссии Китая на территории страны
дружба народов
Трамп пригрозил закрыть все дипмиссии Китая на территории страны
В Украине продлили карантин до 31 августа
официально
В Украине продлили карантин до 31 августа

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

сделка
RSS

Американские инвесторов могут получить контроль над TikTok

333
Американские инвесторов могут получить контроль над TikTok

Группа американских инвесторов, включая General Atlantic и Sequoia Capital, планируют приобрести пакет акций китайской социальной сети TikTok, которой угрожает запрет в США, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По информации газеты, инвесткомпании обсуждают с министерством финансов США и другими регуляторами способы дистанцировать TikTok от ее китайских владельцев с целью снять обеспокоенность американских властей.

В результате китайская ByteDance может стать миноритарным акционером TikTok.

В TikTok отказались комментировать возможную продажу доли американским инвесторам. Ранее в июле газета The Wall Street Journal сообщила, что ByteDance рассматривает возможность изменения корпоративной структуры TikTok, включая создание нового управляющего совета и открытие головных офисов за пределами Китая.

Госсекретарь США Майк Помпео в начале июля заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможность запрета китайских приложений для мобильных телефонов, в частности TikTok. Американские власти обеспокоены защитой персональных данных пользователей соцсети.

Читайте также: Госдеп заявил, что США подозревают консульство КНР в шпионаже

В попытке дистанцироваться от китайских властей TitTok назначила CEO бывшего руководителя стримингового направления Walt Disney Co. (SPB: DIS) Кевина Майера.

США, TikTok
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 23 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016