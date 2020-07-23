УЗ снова начала кормить в скоростных поездах

«Укрзализныця» возобновила питание в пассажирских поездах, также компания начала реализацию кондитерских изделий, воды и других холодных напитков в поездах дальнего следования.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
«Во время путешествия скоростными поездами Интерсити + и Интерсити пассажиры могут приобрести не только питьевую воду, холодные напитки, но и продукты питания в индивидуальной упаковке и готовые блюда, которые предварительно расфасованы в плотно закрытую тару и не требуют нагрева. При этом пассажиры должны соблюдать следующие правила: безопасная дистанция и пребывание в вагоне-буфете не более двух человек. Разносная торговля с мобильной тележки представителями кейтеринговой компании и доставка заказа из вагона-буфета на место пока не осуществляются», — говорится в сообщении.
Отмечается, что реализация продуктов питания в скоростных поездах осуществляется на основании агентского договора с ООО «Вог Кафе».
В поездах дальнего следования пассажиры могут приобрести холодные напитки и кондитерские изделия.
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