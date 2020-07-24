Нацбанк еще больше ослабил гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 24 июля, ослабил официальный курс гривны на 10 копеек - до 27,8779 гривны за доллар против 27,7798 гривны за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,2366 грн за евро против 32,1898 грн за евро накануне.