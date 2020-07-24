Шесть областей не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 24 июля шесть регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Согласно им, пока не готовы к ослаблению карантина Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская области.
Данные относительно определенных критериев из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.
Как отмечают в Минздраве, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность койко-мест в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 000 населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.
Напомним, что по состоянию на 24 июля в Украине лабораторно подтверждены 62 823 случая COVID-19, за сутки — 972 новых.
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