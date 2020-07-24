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Украина предложит специалный международный формат для обсуждения темы Крыма

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Украина предложит специалный международный формат для обсуждения темы Крыма

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Министерство иностранных дел Украины финализировало концепцию создания специального международного формата для Крыма — Международной платформы «Крым — это Украина».

«23 июля во время рабочего визита в Брюссель премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Высоким представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем... Одной из тем встречи была ситуация безопасности на Донбассе и вопросы деоккупации Крыма», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В частности, Шмыгаль отметил весомый вклад Консультативная миссия ЕС в укрепление гражданского сектора безопасности, а также заявил, что Украина ожидает открытия регионального Офиса Консультативной миссии в Мариуполе.

«По словам главы правительства, МИД финализировал концепцию создания специального международного формата для Крыма — Международной платформы «Крым — это Украина», — говорится в сообщении.

По словам премьера, на первом этапе это будет консультативно-координационный формат, однако, в будущем он не исключает его превращения в переговорный.

«Платформа должна заниматься всем спектром последствий оккупации: от гуманитарной до измерения в сфере безопасности. Милитаризация Крыма влияет на безопасность юго-восточной Европы, в частности региона Черного, Азовского и Средиземного морей. Кроме того, существует потребность в улучшении координации и повышении эффективности санкционной политики, как и международной политики непризнания попытки аннексии Крыма в целом», — подчеркнул Шмыгаль.

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Он добавил, что среди ключевых участников новой платформы Украина хотела бы видеть государств-гарантов украинской безопасности, в частности США, Великобританию и Францию, Германию как ключевую участник Нормандского формата, а также региональных партнеров, что, как и Украина, заинтересованы в решении крымского вопроса и прекращении агрессивной политики России.

«Мы надеемся и на поддержку этой инициативы со стороны ЕС, НАТО и государств-членов, как и других партнеров, которые продемонстрировали свою поддержку введением крымских пакетов санкций», — заявил глава правительства.

Крым, Денис Шмыгаль
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