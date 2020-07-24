Ереван винит Баку в организации нападений на армян в зарубежных странах

МИД Армении обвинил власти Азербайджана в организации насильственных действий в отношении представителей армянской диаспоры и диппредставительств страны за рубежом.

«В последнее время были зафиксированы случаи и попытки насилия в отношении граждан Армении и членов армянских общин в разных странах мира», — говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитического ведомства Армении. В нем отмечаются «случаи воспрепятствования работе органов дипломатической службы Армении и армянских общин за рубежом, преднамеренного уничтожения их личного и служебного имущества».

В заявлении утверждается, что «вышеуказанные действия дирижируются государственными структурами Азербайджана». «Мы решительно осуждаем практику разжигания межнациональных столкновений в разных странах», — подчеркивается в заявлении МИД.

Отношения между Азербайджаном и Арменией обострились 12 июля, когда на границе двух государств произошли боестолкновения.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.