В России выявили за сутки 5 871 случай коронавируса

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 871, общее количество заразившихся достигло 806 720. Об этом сообщили журналистам в субботу в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост не превышает 0,7%.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 146 против 154 днем ранее, всего от инфекции умерли 13 192 пациента. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,64% от всех заразившихся коронавирусом в России.