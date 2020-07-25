Китайские дипломаты покинули здание генконсульства в Хьюстоне

Сотрудники генконсульства Китая в Хьюстоне (штат Техас) покинули здание после требования властей США о его закрытии. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (АP).
По его данным, после того как автомобили китайских дипломатов покинули территорию консульства, несколько сотрудников федеральных служб США зашли в здание.
Вашингтон во вторник потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь отметил, что эта «односторонняя политическая провокация со стороны США серьезно нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений, а также консульское соглашение» двух стран.
Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн ранее заявил, что закрытия диппредставительства потребовали из-за «воровства американских технологий», «неподобающего использования» систем студенческих обменов, а также «несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения» сотрудников генконсульства. Бигэн отказался раскрыть подробности.
В пятницу МИД КНР уведомил посольство США в Китае о своем решении закрыть американское генеральное консульство в Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай). Это решение было принято в ответ на требование США к Китаю закрыть генконсульство в Хьюстоне.
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