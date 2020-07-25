7 крутых идей для заготовок в морозильной камере

Морозилка - отличное место для долгого хранения продуктов, но как правильно делать заготовки и настроить морозилку? Мы выяснили это у экспертов бытовой техники из компании “Электролюкс”.
Идея в том, чтобы составить из фруктов и ягод любимые смеси и сложить их в небольшие контейнеры или пакеты. На 1 компот можно брать 200-300 г свежих ягод и нарезанных кусочками фруктов. Подсчитайте, сколько таких наборов вам понадобится на весь сезон.
“Например, отдельно стоящая морозильная камера может иметь внушительные габариты, так что вам не придется экономить место. А если морозилка снабжена технологией Fast Freeze, можно рассчитывать на идеальную заморозку, сохраняющую их целостность и сочность до 18 месяцев,” - рассказали в “Электролюкс”.
Для экономии времени хозяйки готовят овощную смесь для борща заранее. На терке измельчают свеклу, морковь, сладкий перец и помидоры. Контейнера на 0,5-0,7 л хватит для кастрюли борща на 6 л.
Быстрая заморозка на верхней полке камеры, ближе к генератору мороза, обеспечит свежесть зелени до 6 месяцев. Замораживать желательно укроп, базилик, шпинат, рукколу, майоран, тимьян, чабрец, любисток, эстрагон, розмарин.
Не нужно замораживать петрушку, мяту, мелиссу, их лучше сушить.
Не все знают, что оливковое масло можно замораживать, как и сливочное. Также из него готовят ароматные кубики со специями и пряными травами, используя контейнер для льда. Один такой кубик, добавленный прямо из морозилки в горячее блюдо полностью преображает его вкус!
Качественная морозилка с несколькими полками - отличное место для долгого хранения творожной массы с фруктами, шоколадом, сгущенкой, зеленью.
Специалисты Electrolux рекомендуют именно несколько уровней камеры, чтобы хранить отдельно продукты, готовые к употреблению, например, творог или фрукты, от сырых - мяса и рыбы.
Вы можете повторить успех фабричных овощных смесей и готовить их самостоятельно. Замораживайте отварные овощи, нарезанные кубиками, соломкой, кусочками или сырые, чтобы потом бросить их в суп или сотейник.
Попробуйте сочетания:
Все, что нужно сделать - измельчить в блендере побольше любимых ягод или фруктов и разложить по контейнерам в морозильную камеру.
“Чтобы заморозка прошла максимально качественно, рекомендуется за 1-2 часа до закладки включить турборежим и выставить максимальный холод. Контейнеры с заготовками нужно в один ряд разложить в ящик морозилки поближе к батарее и оставить на 4-5 часов, затем убрать турборежим, снизить холод до обычного значения и поместить продукты в дальний от батареи холода ящик, иначе заготовки “высохнут” от мороза,” - поделились секретом эксперты.
Заготовки на зиму - это выгодно и вкусно! Сезон свежих овощей и фруктов пройдет, а у вас на столе будут летние дары, с помощью надежной и качественной техники!