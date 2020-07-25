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7 крутых идей для заготовок в морозильной камере

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7 крутых идей для заготовок в морозильной камере

Морозилка - отличное место для долгого хранения продуктов, но как правильно делать заготовки и настроить морозилку? Мы выяснили это у экспертов бытовой техники из компании “Электролюкс”.

Замороженные компоты

Идея в том, чтобы составить из фруктов и ягод любимые смеси и сложить их в небольшие контейнеры или пакеты. На 1 компот можно брать 200-300 г свежих ягод и нарезанных кусочками фруктов. Подсчитайте, сколько таких наборов вам понадобится на весь сезон.

“Например, отдельно стоящая морозильная камера может иметь внушительные габариты, так что вам не придется экономить место. А если морозилка снабжена технологией Fast Freeze, можно рассчитывать на идеальную заморозку, сохраняющую их целостность и сочность до 18 месяцев,” - рассказали в “Электролюкс”.

Борщевой набор

Для экономии времени хозяйки готовят овощную смесь для борща заранее. На терке измельчают свеклу, морковь, сладкий перец и помидоры. Контейнера на 0,5-0,7 л хватит для кастрюли борща на 6 л.

Запасы свежей зелени

Быстрая заморозка на верхней полке камеры, ближе к генератору мороза, обеспечит свежесть зелени до 6 месяцев. Замораживать желательно укроп, базилик, шпинат, рукколу, майоран, тимьян, чабрец, любисток, эстрагон, розмарин. 

Не нужно замораживать петрушку, мяту, мелиссу, их лучше сушить.

Оливковое масло

Не все знают, что оливковое масло можно замораживать, как и сливочное. Также из него готовят ароматные кубики со специями и пряными травами, используя контейнер для льда. Один такой кубик, добавленный прямо из морозилки в горячее блюдо полностью преображает его вкус!

Творожные смеси

Качественная морозилка с несколькими полками - отличное место для долгого хранения творожной массы с фруктами, шоколадом, сгущенкой, зеленью. 

Специалисты Electrolux рекомендуют именно несколько уровней камеры, чтобы хранить отдельно продукты, готовые к употреблению, например, творог или фрукты, от сырых - мяса и рыбы.

Овощное ассорти

Вы можете повторить успех фабричных овощных смесей и готовить их самостоятельно. Замораживайте отварные овощи, нарезанные кубиками, соломкой, кусочками или сырые, чтобы потом бросить их в суп или сотейник.

Попробуйте сочетания:

  • морковь, кукуруза, сладкий перец
  • морковь, отварная фасоль, баклажан
  • стручковая фасоль, сладкий перец
  • морковь, горошек, сладкий перец, сельдерей
  • цветная капуста, морковь, горошек
  • кукуруза, брокколи, морковь, сладкий перец

Ягодное и фруктовое пюре

Все, что нужно сделать - измельчить в блендере побольше любимых ягод или фруктов и разложить по контейнерам в морозильную камеру.

“Чтобы заморозка прошла максимально качественно, рекомендуется за 1-2 часа до закладки включить турборежим и выставить максимальный холод. Контейнеры с заготовками нужно в один ряд разложить в ящик морозилки поближе к батарее и оставить на 4-5 часов, затем убрать турборежим, снизить холод до обычного значения и поместить продукты в дальний от батареи холода ящик, иначе заготовки “высохнут” от мороза,” - поделились секретом эксперты.

Заготовки на зиму - это выгодно и вкусно! Сезон свежих овощей и фруктов пройдет, а у вас на столе будут летние дары, с помощью надежной и качественной техники!

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