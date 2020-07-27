Кулеба сегодня едет в Польшу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27-28 июля совершит рабочий визит в Польшу.

В ходе визита глава украинской дипломатии посетит Варшаву и Люблин, где встретится с польскими и литовскими коллегами, сообщается на сайте МИД.

Как отмечается, в первый день визита министр проведет в Варшаве переговоры с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Оба министра также примут участие в церемонии официального открытия нового корпуса посольства Украины в Польше, где размещены консульский отдел диппредставительства. В тот же день Кулеба встретится с представителями украинской общины в РП.

На следующий день, 28 июля, Кулеба вместе с Чапутовичем и главой МИД Литвы Линасом Линкявичусом вместе посетят штаб международной литовско-польско-украинской бригады ЛитПолУкрбриг им. Великого гетмана Константина Острожского в Люблине. В завершение визита предполагается принятие совместной декларации трех министров.