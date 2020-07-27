В Украине зафиксировано 807 новых случаев COVID-19

27 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 65656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1616 летальных, 36122 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 807 новых случаев. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов, сообщают в МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 2589 случаев;
Волынская область — 3616 случаев;
Днепропетровская область — 1330 случаев;
Донецкая область — 850 случаев;
Житомирская область — 1723 случая;
Закарпатская область — 4874 случая;
Запорожская область — 750 случаев;
Ивано-Франковская область — 4121 случай;
Кировоградская область — 695 случаев;
г. Киев — 7690 случаев;
Киевская область — 3548 случаев;
Львовская область — 8952 случая;
Луганская область — 120 случаев;
Николаевская область — 559 случаев;
Одесская область — 2960 случаев;
Полтавская область — 394 случая;
Ровенская область — 5701 случай;
Сумская область — 445 случаев;
Тернопольская область — 2773 случая;
Харьковская область — 3431 случай;
Херсонская область — 220 случаев;
Хмельницкая область — 1059 случаев;
Черновицкая область — 5634 случая;
Черкасская область — 902 случая;
Черниговская область — 720 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 июля в Центр поступило 901 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 116 783 сообщения о подозрении на COVID-19.
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