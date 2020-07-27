В Украине зафиксировано 807 новых случаев COVID-19

27 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 65656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1616 летальных, 36122 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 807 новых случаев. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов, сообщают в МОЗ.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2589 случаев;

Волынская область — 3616 случаев;

Днепропетровская область — 1330 случаев;

Донецкая область — 850 случаев;

Житомирская область — 1723 случая;

Закарпатская область — 4874 случая;

Запорожская область — 750 случаев;

Ивано-Франковская область — 4121 случай;

Кировоградская область — 695 случаев;

г. Киев — 7690 случаев;

Киевская область — 3548 случаев;

Львовская область — 8952 случая;

Луганская область — 120 случаев;

Николаевская область — 559 случаев;

Одесская область — 2960 случаев;

Полтавская область — 394 случая;

Ровенская область — 5701 случай;

Сумская область — 445 случаев;

Тернопольская область — 2773 случая;

Харьковская область — 3431 случай;

Херсонская область — 220 случаев;

Хмельницкая область — 1059 случаев;

Черновицкая область — 5634 случая;

Черкасская область — 902 случая;

Черниговская область — 720 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 июля в Центр поступило 901 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 116 783 сообщения о подозрении на COVID-19.