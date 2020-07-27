Войти
Трамп признал скупку 90% запасов препарата от COVID-19
резонанс
Трамп признал скупку 90% запасов препарата от COVID-19
Зеленский подтвердил готовность Украины выполнить все условия МВФ и ЕС
позиция
Зеленский подтвердил готовность Украины выполнить все условия МВФ и ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине зафиксировано 807 новых случаев COVID-19

98
В Украине зафиксировано 807 новых случаев COVID-19

27 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 65656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1616 летальных, 36122 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 807 новых случаев. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов, сообщают в МОЗ.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2589 случаев;
Волынская область — 3616 случаев;
Днепропетровская область — 1330 случаев;
Донецкая область — 850 случаев;
Житомирская область — 1723 случая;
Закарпатская область — 4874 случая;
Запорожская область — 750 случаев;
Ивано-Франковская область — 4121 случай;
Кировоградская область — 695 случаев;
г. Киев — 7690 случаев;
Киевская область — 3548 случаев;
Львовская область — 8952 случая;
Луганская область — 120 случаев;
Николаевская область — 559 случаев;
Одесская область — 2960 случаев;
Полтавская область — 394 случая;
Ровенская область — 5701 случай;
Сумская область — 445 случаев;
Тернопольская область — 2773 случая;
Харьковская область — 3431 случай;
Херсонская область — 220 случаев;
Хмельницкая область — 1059 случаев;
Черновицкая область — 5634 случая;
Черкасская область — 902 случая;
Черниговская область — 720 случаев.

Читайте также: Великобритания ограничила рекламу жирных продуктов для борьбы с коронавирусом

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 июля в Центр поступило 901 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 116 783 сообщения о подозрении на COVID-19.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 27 июля 2020
Воскресенье, 26 июля 2020
Суббота, 25 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016