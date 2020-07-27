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В Великобритании впервые подтвердили коронавирус у домашнего кота

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В Великобритании впервые подтвердили коронавирус у домашнего кота

У домашнего кота в Британии впервые обнаружен коронавирус, но доказательств того, что животные могут заражать людей, пока нет, заявила главный ветеринарный врач Соединенного Королевства Кристин Миддлмисс.

«Проведенные тесты подтвердили, что вирус, отвечающий за COVID-19, был обнаружен у домашнего кота в Англии. Это очень редкий случай — домашнее животное демонстрирует легкие симптомы и выздоравливает в течение нескольких дней. Нет свидетельств, позволяющих предполагать, что домашние животные напрямую передают вирус людям», — говорится в распространенном в понедельник заявлении ветврача.

Коронавирус у кота был диагностирован 22 июля, это первый подтвержденный такой диагноз у домашнего животного в стране. Медики заявляют, что нашли подтверждения того, что животное заразилось от хозяев. В настоящее время и кот, и хозяева выздоровели.

Миддлмисс отмечает, что ее служба продолжит следить за ситуацией, и, если она ухудшится, выпустит дополнительные рекомендации для владельцев домашних животных. В настоящее время людям рекомендуется тщательно мыть руки до и после контакта с животными.

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В апреле, после начала эпидемии коронавируса в Британии, ветеринары не рекомендовали выпускать на улицу кошек из домов, где живут заразившиеся коронавирусом или самоизолировавшиеся люди.

Великобритания, коронавирус
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