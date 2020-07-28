Нацбанк почти не изменил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 28 июль 2020 года, установил официальный курс гривны на уровне 27,7571 грн за доллар против 27,7559 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,6049 грн за евро против 32,2246 грн за евро днем ранее.