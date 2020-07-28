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The Economist считает, что у Трампа почти нет шансов на победу на выборах президента США

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The Economist считает, что у Трампа почти нет шансов на победу на выборах президента США

Американское издание The Economist смоделировало возможный результат выборов президента и на данный момент с большой вероятностью Джо Байден побеждает Дональда Трампа.

Как сообщает «Европейская правда», модель представлена на сайте издания.

На выборах президента США, которые запланированы на 3 ноября, победа определяется не большинством голосов, а распределением голосов в коллегии выборщиков, количество которых за того или иного кандидата зависит от результатов голосования в конкретных штатах.

На предыдущих выборах Хиллари Клинтон опередила Трампа в национальном голосовании, но уступила по результатам голосования коллегии выборщиков.

Согласно модели The Economist, вероятность победы Байдена в коллегии выборщиков оценивается как 91%, или 9 шансов из 10, оставляя Трампу 9% и 1 шанс из 10. Диапазон возможного количества избирателей, которые проголосуют за Байдена, прогнозируется на уровне 248-413, за Трампа — 125-290.

Что касается большинства голосов, то, по прогнозу, здесь вероятность победы еще выше — 99%, или 19 шансов из 20.

Модель предсказывает победу Байдена в 25 штатах, Трампа — в 20. В пяти штатах исход голосования остается непредсказуемым (Северная Каролина, Аризона, Огайо, Джорджия, Айова).

Модель The Economist обновляется ежедневно, она формирует прогноз на основе данных национальных опросов и экономических индикаторов.

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Модель работает путем имитации 20 тысяч вариантов выборов, каждый раз меняя доли голосов кандидатов, чтобы учесть ошибки при опросах, изменения в явке избирателей или политическую обстановку и результаты агитации.

В первой половине марта шансы на победу Трампа и Байдена были практически равны, но дальше шансы бывшего вице-президента США стабильно растут.

Дональд Трамп, Джо Байден
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