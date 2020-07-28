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В «шорт-лист» кандидатов на главу «Укрзализныци» попали 2 иностранца и 4 украинца

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В «шорт-лист» кандидатов на главу «Укрзализныци» попали 2 иностранца и 4 украинца

На должность главы «Укрзализныци» претендуют четыре украинца и два иностранца, по прогнозам Кабмин может назначить нового руководителя УЗ через 2-3 недели.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Среди кандидатов на должность поляк Якуб Карновски, который сейчас входит в набсовет «Укрпочты». В 2012-2015 годах он возглавлял «Польскую государственную железную дорогу» (РКР).

Во времена его работы уровень удовлетворенности услугами PKP Intercity вырос до 64%, пассажиропоток демонстрировал положительную динамику. Карновски также отвечал за приватизацию РКР Cargo и в октября 2013 года успешно вывел перевозчика на Варшавскую фондовую биржу. Сейчас РКР владеет 33% акций РКР Cargo. До этого Карновски работал в финансовой сфере.

Также в списке Петр Чернышев известный широкой публике как бывший руководитель «Киевстара». Трудовую деятельность он начал в 1990 годах в международной компании ABB (Asea Brown Boveri), которая специализируется на электротехнике.

В 1999 году менеджер перешел в пивоваренную отрасль — возглавил украинское подразделение Carlsberg. В июня 2014 года Чернышев стал президентом «Киевстара», откуда был уволен в июле 2018 года. Одной из причин отставки называют критику президента Петра Порошенко.

Также рассматривается кандидатура действующего в. о. главы правления «Укрзализныци» Ивана Юрика, который начал работать в компании во времена Евгения Кравцова и считался близким к последнему. С июня 2018 года по июнь 2019-го Юрик был членом набсовета «Укрзализныци», а с июня 2019 вошел в состав правления компании. До этого он работал в Минфине и Офисе привлечения и поддержки инвестиций правительства.

Еще один иностранец в списке — болгарин Владимир Владимиров, который возглавлял «Болгарскую железную дорогу» и за пять лет сделал ее прибыльной. Среди своих ключевых преимуществ он назвал многолетний опыт реструктуризации железных дорог, который «поможет ему реформировать УЗ».

Также среди кандидатов есть Владимир Жмак — член набсовета аэропорта «Борисполь». В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Менеджер также был советником президента «Киевстара» — отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет он входил в набсовет этой компании.

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Еще один украинский топ-менеджер, которого рассматривают как потенциального главу УЗ — Александр Перцовский, котопый работает первым замом гендиректора «Укрпочты» Игоря Смелянского.

Перцовский также участвовал в конкурсе на должность главы «Укрпочты», однако занял второе место. Ранее он занимал должность руководителя по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании DHL.

Также он управлял проектами трансформации логистических операций для глобальных компаний в сфере ритейла, фармацевтики, автоиндустрии в разных странах.

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