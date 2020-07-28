Джонсон увидел в Европе вторую волну коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил признаки второй волны эпидемии коронавируса в странах Европы. Такое мнение он выказал во вторник в эфире телеканала Sky News.
«Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии», — сказал глава правительства.
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге ранее в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что европейские страны должны подготовиться ко второй волне коронавирусной инфекции, уделив особое внимание укреплению систем здравоохранения и наращиванию потенциала медицинских учреждений, первичной медико-санитарной помощи и отделений интенсивной терапии. По его словам, осенью континент может столкнуться со второй волной коронавируса, которая может сопровождаться сезонным всплеском заболеваемости гриппом и корью.
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