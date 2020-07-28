Кабмин утвердил финплан «Укрзализныци» на 2020 год

Кабинет министров Украины 27 июля утвердил обновленный финансовый план АО «Укрзализныця», сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе рабочей поездки в Полтавскую область во вторник.
«Правительство в понедельник приняло обновленный финплан «Укрзализныци», — сказал он.
Премьер отметил, что принятый финплан компании позволяет провести расчет за первые 18 вагонов, изготовленных Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ, Полтавская обл.), процесс оплаты уже начат.
По его словам, в планах правительства — совместно с представителями завода и «Укрзализныцей» отработать возможность закупки еще 70 вагонов.
Как сообщалось, КВСЗ уже произвел 20 из 90 пассажирских вагонов для «Укрзализныци».
Министр инфраструктуры Владислав Криклий в марте 2020 года согласился с предложением президента Владимира Зеленского закупить у КВСЗ три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов.
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