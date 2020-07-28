Вакцину от COVID-19 получат 20% украинцев

Минимум 20% украинцев получат вакцину от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайн-встрече с представителями бизнеса, передает УНИАН.
«Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Было поручение президента относительно обеспеченности Украины вакциной против COVID-19, сейчас мы активно над этим работает и есть обещание, что как минимум на 20% населения вакцина придет в рамках COVAX», — отметил он.
Ляшко добавил, что Министерство здравоохранения также работает с производителями вакцины напрямую, чтобы наладить как поставки препаратов за средства госбюджета, так и обеспечить возможность для украинцев заказывать вакцины самостоятельно или через работодателя, который захочет проводить вакцинацию сотрудников.
Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что вакцина от коронавируса может быть готова в середине 2021 года. Главный ученый ВОЗ Сумия Сваминатан сообщила, что в настоящее время более 20 потенциальных вакцин находятся на стадии клинических испытаний. В ВОЗ надеются, что некоторые из них будут эффективными.
Она также отметила, что шансы на эффективность каждой вакцины колеблются на уровне 10%. Несмотря на это, действенными могут оказаться 2 или 3 образца из тех, над которыми работают сейчас.
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