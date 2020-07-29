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В Украине снова более тысячи заболевших COVID-19

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В Украине снова более тысячи заболевших COVID-19

В Украине вновь растет количество новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки: по состоянию на утро среды зафиксировано 1 022 новых случаев, 21 человек из числа ранее заболевших скончались, 650 – выздоровели, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 28 июля, сообщалось о 919 новых заболевших Covid-19, 27 июля - о 807 заболевших 26 июля – о 920 инфицированных, 25 июля о 1 106 новых случаях.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды достигло 67 597 человек, выздоровели – 37 394, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 650 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 28 553 человека, что на 351 больше, чем днем ранее.

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Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (149), Киеве (132), Ивано-Франковской области (118).

коронавирус
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