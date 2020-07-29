Уже 10 областей не вписываются в критерии для послабления карантина

Эпидемическая ситуация в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях не соответствует критериям для послабления карантина, следует из данных на сайте Министерства здравоохранения в среду.
Загруженность коек, в частности, превышает допустимый показатель в Закарпатской области и составляет 65,27%.
В то же время в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях динамика распространения заболевания превышает установленное значение в 10%.
Процент выявления заболевания выше установленного значения в 11% в Волынской, Ивано-Франковской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Как сообщалось, с 22 июня регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.
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