Зеленский сменил замглавы АМКУ

Президент Владимир Зеленский своими указами уволил Нину Сидоренко с должности заместителя главы АМКУ — государственного уполномоченного и назначил на эту должность Наталью Буроменскую, которую перед тем уволил с должности государственного уполномоченного АМКУ.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Буроменскую назначили государственным уполномоченным АМКУ 31 июля 2019 года. До этого она с июля 2016 по август 2019 года работала начальником договорно-правового отдела ЧАО «ВФ Украина».

Сидоренко на должность госуполномоченного-замглавы АМКУ назначили летом 2015 года.

В 2005 — 2010 годах была юристом АО «Юридическая фирма «Василь Кисиль и Партнеры», с 2010 года работала старшим юристом, генеральным директором ООО «Петерка и Партнеры».

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Ольгу Пищанскую новым руководителем Антимонопольного комитета.