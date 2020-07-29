Зеленский сменил замглавы АМКУ

Президент Владимир Зеленский своими указами уволил Нину Сидоренко с должности заместителя главы АМКУ — государственного уполномоченного и назначил на эту должность Наталью Буроменскую, которую перед тем уволил с должности государственного уполномоченного АМКУ.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Буроменскую назначили государственным уполномоченным АМКУ 31 июля 2019 года. До этого она с июля 2016 по август 2019 года работала начальником договорно-правового отдела ЧАО «ВФ Украина».
Сидоренко на должность госуполномоченного-замглавы АМКУ назначили летом 2015 года.
В 2005 — 2010 годах была юристом АО «Юридическая фирма «Василь Кисиль и Партнеры», с 2010 года работала старшим юристом, генеральным директором ООО «Петерка и Партнеры».
Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Ольгу Пищанскую новым руководителем Антимонопольного комитета.
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