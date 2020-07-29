Кандидата в мэры Киева поймали на массовой скупке ботов в Instagram

Кандидат в мэры Киева от партии «Слуги народа» купила несколько десятков тысяч подписчиков в социальной сети Instagram. За два дня их количество выросло с 1,5 тысяч до 42 тысяч. После этого администрация соцсети начала «банить» технические аккаунты и их количество начало уменьшаться.

Об этом сообщает КП со сылкой на Телеграм-канал ЗЕландия.

«Если в понедельник у нее было менее 1500 подписчиков, то к среде их число превысило 42000, после чего пошло на спад — администрация соцсети „банит“ технические аккаунты, предназначенные для накрутки подписчиков. То, что речь идет именно о ботах, видно по самим аккаунтам — это пустые профили без публикаций, большинство из них даже не из Украины», — отмечаетcя там.

В подтверждение данной информации администраторы канала выложили скриншоты аккаунта Ирины Верещук.

Напомним, еще 16 июля Верещук была названа кандидатом от «Слуги народа» на выборах мэра Киева.

Верещук в 2010-2015 гг. была мэром города Рава-Русская Львовской области. В 2019 году она была избрана народным депутатом по списку партии «Слуга народа» под № 29.

Издание отмечает, что кроме покупки ботов, Верещук пока не ведет никакой кампании в столице. Как и до выдвижения, ее политическая деятельность сводится к участию в эфирах телеканалов Виктора Медведчука и комментированию текущих событий.