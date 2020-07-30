Нацбанк почти не изменил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 30 июля, установил официальный курс гривны на уровне 27,6867 гривны за доллар против 27,6851 гривны за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,4696 грн за евро против 32,4539 грн за евро накануне.