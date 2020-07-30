Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков.
«СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков», — сказали агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-центре СБУ в четверг.
Как известно, непосредственное вопросами экстрадиции занимается Офис генпрокурора.
Накануне госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 «боевика иностранной частной военной компании «Вагнер», еще один человек был задержан на юге страны. Некоторые среди них воевали ранее на Донбассе в составе сил сепаратистов.
В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК «Вагнер» дают показания.
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