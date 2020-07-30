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Верховный Суд Украины поставил точку в деле о распространении лжи о Медведчуке каналом Порошенко «Прямой»

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Верховный Суд Украины поставил точку в деле о распространении лжи о Медведчуке каналом Порошенко «Прямой»

Верховный Суд Украины принял окончательное решение по делу относительно иска Виктора Медведчука к телеканалу «Прямой», Владимиру Арьеву, Назару Перваку и Виктору Маруняку ‒ суд закрыл кассационное производство по кассационной жалобе ООО «Телеканал «Прямой» на решение Печерского районного суда города Киева от 25 мая 2018 года и постановление Апелляционного суда города Киева от 21 сентября 2018 года по делу № 757/72583/17 по иску Медведчука Виктора Владимировича о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба Виктора Медведчука.

Верховный Суд Украины поставил жирную точку в деле о распространении лжи, которая в провокационных целях неоднократно озвучивалась так называемыми политиками и подконтрольными им СМИ о Викторе Медведчуке и его отце, в частности о том, что Владимир Несторович Медведчук якобы был полицаем, а Виктор Медведчук имел отношение к спецслужбам СССР.

Такими же лживыми признаны заявления о том, что Медведчук контролирует и имеет отношение к продуктопроводу, по которому поставляется дизельное топливо, как и к поставкам дизтоплива и сжиженного газа из Российской Федерации.

Суд признал лживыми заявления о том, что «Украинский выбор», который возглавлял Медведчук, имел какое-либо отношение к созданию параллельных органов власти или незаконной смене власти.

Отдельные вопросы были предметом рассмотрения более чем в десятках судов на протяжении последних 15 лет. Все решения этими судами принимались в пользу Виктора Медведчука. Сегодня в очередной раз окончательную точку в этих абсурдных обвинениях поставил Верховный Суд Украины.

Владимир Арьев обязан в течение семи дней со дня получения определения Верховного Суда от 1 июля 2020 года опровергнуть недостоверную информацию, распространенную о Медведчуке Викторе Владимировиче, путем зачитывания резолютивной части решения суда в программе «Закрытая зона» на телеканале «Прямой».

Телеканал «Прямой» должен опровергнуть недостоверную информацию в течение семи дней с момента получения определения суда в эфире канала, в передаче «Закрытая зона», и на своем сайте.

Адвокаты Виктора Медведчука будут пристально следить за исполнением решения Печерского районного суда города Киева от 25 мая 2018 года, которое подтвердил Верховный Суд Украины. Уже возобновлено исполнительное производство по данному вопросу.

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В случае отказа исполнить судебное решение или в случае уклонения от его исполнения адвокатами Виктора Медведчука будет подано заявление о совершении уголовного правонарушения руководством ООО «Телеканал Прямой» и/или Владимиром Арьевым по статье 382 Уголовного кодекса Украины за неисполнение судебного решения.

Петр Порошенко, Верховный суд, Виктор Медведчук, Прямой
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Четверг, 30 июля 2020
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