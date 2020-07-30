Покупатель отеля «Днепр» успешно прошел проверку Фонда госимущества

29 июля Фонд государственного имущества утвердил протокол о результатах электронного аукциона по продаже гостиницы «Днепр» компании ООО «Смартленд» по 1,11 млрд грн.
Об этом сообщает Национальная Электронная Биржа — площадка системы Прозорро.Продажи.
«Это означает, что наш клиент прошел полную проверку и соответствует всем требованиям к покупателю, предусмотренным законодательством Украины», — говорится в сообщении.
По законодательству, победитель не может быть гражданином государства-агрессора. Если победитель покупает отель за кредитные средства, то должен показать, кто их предоставляет. Компания-кредитор также не может принадлежать гражданину РФ.
Напомним, Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы «Днепр» — отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО «Смартленд».
Позже было заявлено, что отель «Днепр» купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте отеля якобы планируют сделать большой кибеспортивный проект.
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