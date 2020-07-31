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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 17,2 млн

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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 17,2 млн

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 пятницы достигло 17 млн 241 тыс. 298 человек, увеличившись за минувшие сутки на 212 тыс. 143, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На 08:00 четверга этот показатель составлял 347 тыс. 124.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 672 тыс. 072, рост за сутки — 5 тыс. 061 против 7 тыс. 934 в четверг, излечились почти 10,1 млн.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 пятницы суммарно выявлено 4 млн 494 тыс. 601 заболевший (рост за сутки — 67 тыс. 619), скончались 152 тыс. 062 (рост за сутки — 1 тыс. 349), излечились 1,41 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 млн 610 тыс. 102 (рост за сутки — 57 тыс. 837), умерли 91 тыс. 263 (рост за стуки — 1 тыс. 129), вылечены более 1,95 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки по данным Минздрава страны число больных выросло на 55 тыс. 078 до 1 млн 638 тыс. 870, число летальных исходов достигло 35 тыс. 747, выздоровели более 1,01 млн.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 46 тыс. 084 человека, заразились 303 тыс. 910.

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К Великобритании по количеству летальных исходов вплотную приблизилась Мексика, где за сутки число жертв коронавируса выросло на 639 и достигло 46 тыс., инфицировано 416 тыс. 179.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 86,8. В США на 1 млн населения скончались 469 человек, Бразилии — 430, Индии — 26, Великобритании — 677, Мексике — 356.

коронавирус
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