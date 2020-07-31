Совет НБУ согласовал увольнение замглавы Нацбанка Холода

Совет Национального банка Украины (НБУ) на внеочередном заседании 31 июля согласовал увольнение заместителя главы центробанка, который курировал сферу платежных систем и денежного оборота, Сергея Холода с 3 августа на основании его заявления об уходе по собственному желанию, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» член Совета НБУ Виталий Шапран в пятницу.
По его словам, на место Холода никто не назначен.
После назначения нового замглавы по представлению главы НБУ Кирилла Шевченко у него вместе с новыми членами правления будет фактическое большинство, так как голос главы является решающим при равенстве голосов.
Как сообщалось, на прошлом внеочередном заседании 22 июля Совет НБУ решил назначить на должность замглавы НБУ экс-замминистра финансов Юрия Гелетия, кандидатуру которого подал новый глава центробанка Кирилл Шевченко, вместо уволенного в связи с истечением срока полномочий Олега Чурия.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016