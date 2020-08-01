Facebook начнет показывать музыкальные клипы

Американская корпорация Facebook заключила соглашения с рядом звукозаписывающих компаний, что дает ей права на размещение в социальной сети лицензионных музыкальных клипов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Facebook.

Соответствующие договоренности достигнуты с компаниями Sony Music, Warner Music, Universal Music, Merlin, BMG, Kobalt и другими. Это позволяет уже в ближайшие дни начать размещение в соцсети лицензионных музыкальных клипов для просмотра пользователями в США.

В Facebook отметили, что премьеры клипов ряда популярных исполнителей состоятся именно в соцсети.

О том, что компания вскоре заключит указанные соглашения, сообщило в четверг агентство Bloomberg. Оно отмечало, что у Facebook уже есть право на воспроизведение аудиозаписей, но разрешения на показ видеоклипов в соцсети до сих пор не было.

Как констатировали отраслевые СМИ, возможность показа клипов в Facebook поможет ей конкурировать с принадлежащим компании Google порталом YouTube.