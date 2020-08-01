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Суд обязал ГБР начать расследование против Баканова, Трубы и Зеленского за фабрикацию уголовных дел против Медведчука, – Ренат Кузьмин

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Суд обязал ГБР начать расследование против Баканова, Трубы и Зеленского за фабрикацию уголовных дел против Медведчука, – Ренат Кузьмин

Суд обязал ГБР начать расследование против главы СБУ Ивана Баканова, экс-директора ГБР Романа Трубы и Президента Украины Владимира Зеленского за фабрикацию уголовных дел против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщил народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Как и обещал, публикую (по ссылке) определение суда, обязывающее начать расследование по факту фабрикации руководителями СБУ и ГБР уголовных дел против лидера оппозиции Медведчука.

Напомню, ранее в сети были опубликованные аудио- записи разговоров Баканова и Трубы, обсуждающих необходимость фабрикации уголовных дел против Медведчука. Из опубликованных разговоров следует, что политически мотивированное уголовное преследование Медведчука правоохранителям заказал президент Зеленский.


Как видите, власть как бы новая, а методы старые. Зачем, спрашивается, власть меняли?


В общем, учитывая гарантированную Конституцией неприкосновенность президента, под суд могут отправиться лишь Баканов с Трубой.


Но это пока: мы же помним предвыборное обещание Зеленского снять неприкосновенность с себя, с судей и с депутатов. С депутатов уже снял. Теперь снимет с себя и с судей. И на скамью подсудимых...


О ходе и результатах расследования обязательно проинформирую» - отметил Кузьмин.

Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук
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