Сегодня на Донбассе обстрелов не было

С начала текущих суток и по состоянию на 12.00 нарушений режима перемирия со стороны российских наемников на Донбассе не зафиксировано, потерь в рядах украинских войск нет, сообщается на сайте Министерства обороны.

«Боевые подразделения Вооруженных сил Украины и других силовых структур, задействованных в операции, продолжают выполнять взятые обязательства по соблюдению режима тишины, при этом полностью контролируя ситуацию и находясь в готовности к немедленному реагированию на любые изменения оперативной обстановки», — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные осуществляют очистку территорий от взрывоопасных предметов. Как информирует штаб Операции Объединенных сил, за минувшие сутки подразделения ГСЧС разминировали более 4 га территорий, обезвредив при этом 113 взрывоопасных предметов.