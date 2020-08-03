Администрация США уверяет, что президентские выборы переноситься не будут

Руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил в воскресенье, что президентские выборы в США состоятся 3 ноября, передает «Голос Америки».
«Мы собираемся провести выборы третьего ноября, и президент намерен одержать победу», — цитирует издание слова Медоуза, сказанные в эфире телеканала CBS.
Вместе с тем, в администрации американского президента выступают против проведения всеобщего голосования по почте и называют это «плохой идеей».
Отмечается, что Медоуз в воскресенье в эфире поддержал позиции Трампа, заявив, что голосование по почте должно быть проведено должным образом, впрочем, не предоставив никаких подтверждений, что это не было сделано в прошлом.
Кроме того, он не ответил на вопрос, ответственно ли со стороны американского президента выражать идею отсрочки выборов.
«Ответственно со стороны президента спросить, если голосование будет полностью проведено почте, получим ли мы результаты третьего ноября? Я бы предположил, что мы не получим их даже первого января», — сказал политик.
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