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Суд обязал ГБР начать расследование относительно записи разговора Баканова и Трубы о фальсификации уголовного преследования против Медведчука

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Суд обязал ГБР начать расследование относительно записи разговора Баканова и Трубы о фальсификации уголовного преследования против Медведчука

16 июля 2020 года Печерский районный суд г. Киева принял решение по жалобе народного депутата Украины Рената Кузьмина на бездействие уполномоченных лиц Государственного бюро расследований, заключающееся в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении.

31 января 2020 года украинские СМИ обнародовали запись разговора, в ходе которого глава СБУ Баканов обсуждает фальсификацию уголовного дела против Виктора Медведчука с директором ГБР Трубой.

Глава СБУ, как утверждают СМИ, заявил: «Мы вчера дискутировали с Владимиром Александровичем (Зеленским. — Ред.) по поводу уголовных дел по Медведчуку, которые там есть. Он просто постоянно что-то говорит, и в принципе эти дела можно плодить и плодить. Я говорю, что, если мы их начнем плодить одно за другим, все равно лингвистическая экспертиза должна быть, которая что-то найдет в этих высказываниях...».

«Партия „Оппозиционная платформа — За жизнь“ потребовала объективного расследования относительно обнародованных СМИ записей. Однако ГБР такое расследование не начало. И это вполне объяснимо: Государственное бюро расследований превратилось в мощный инструмент внешнего управления и контроля за Украиной со стороны ее истинных заокеанских хозяев, а также в средство политического преследования инакомыслящих, для чего высшее руководство этого органа идет на нарушение закона и фальсификации, координируя свои действия, как следует из обнародованной СМИ записи, с Президентом Украины В. Зеленским.

Сейчас, после решения Печерского районного суда г. Киева, уполномоченные лица Государственного бюро расследований должны выполнить требования, изложенные в обращении народных депутатов Кузьмина Р. Р., Шуфрича Н. И., Загороднего Ю. И., Нимченко В. И., Козака Т. Р., и начать уголовное расследование правонарушений, предусмотренных статьей 344 („Вмешательство в деятельность государственного деятеля“) и статьей 366 („Служебный подлог“) Уголовного кодекса Украины.

Циничные организованные действия главы СБУ И. Баканова и экс-руководителя ГБР Р. Трубы, совершенные по указанию Президента В. Зеленского, являются противоправными и преступными. Организаторы и заказчики фальсификации уголовного преследования Виктора Медведчука должны понести уголовную ответственность», — отмечает пресс-служба партии.

Виктор Медведчук, ГБР, Иван Баканов
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