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Трамп решил вдвое сократить контингент США в Афганистане

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Трамп решил вдвое сократить контингент США в Афганистане

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу HBO подтвердил информацию о том, что к ноябрю численность американского контингента в Афганистане сократится с 8 тыс. до 4 тыс. человек.

В ходе разговора журналист заявил президенту, что сейчас численность американских войск в Афганистане такая же, как и при его предшественнике Бараке Обаме. «Когда вы пришли к власти, то в этой стране было 8,8 тыс. американских солдат, потом эта цифра выросла до 14 тыс., а теперь вы снова сократили ее до 8,5 тыс.», — сказал он.

«Вы не правы. Мы очень скоро сократим численность наших войск в Афганистане до 4 тыс. Думаю, что к ноябрьскому голосованию (президентским выборам в США. — Ред.) их там будет 4–5 тыс.», — добавил президент.

Журналист напомнил, что изначально Трамп обещал полностью вывести американские войска из Афганистана. На это президент возразил, что четыре года назад ситуация была другой и значительные территории контролировала террористическая группировка «Исламское государство». «Мы уничтожили их лидеров. Я сделал то, что не удавалось большинству моих предшественников, — победил крупнейшую террористическую организацию в мире», — добавил Трамп.

Ранее о намерении американской администрации сократить численность группировки в Афганистане сообщали различные СМИ со ссылкой на свои источники. Так, CNN 27 июня указывал, что принципиальное решение довести этот показатель до 4,5 тыс. уже принято, хотя в Вашингтоне при этом опасались, что в случае ухода американцев группировка «Талибан» может нарушить договоренности с правительством в Кабуле и начать новое наступление.

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2 июля Los Angeles Times сообщала, что после сообщений в прессе, что Россия якобы спонсирует талибов, Трамп настаивал на полном выводе американских войск из Афганистана, однако против выступил Пентагон, опасающийся возобновления гражданской войны.

Комментируя роль России в ситуации вокруг Афганистана, Трамп вновь отметил, что не получал разведданных о помощи Москвы талибам. «Я вам напомню, что Россия стала Россией после распада СССР, потому что долгое время была втянута в войну в Афганистане и стала банкротом. Мы тогда тоже поставляли афганцам оружие. И последнее, что будет делать Россия, — вновь сильно влезать в Афганистан», — добавил американский президент.

Афганистан, Дональд Трамп
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