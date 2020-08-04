В Украине за сутки снова более 1000 новых случаев заражения COVID-19

В Украине снова число новых случаев заражения COVID-19 превысило 1 тыс. человек: по состоянию на утро вторника зафиксирован 1061 новый случай заражения COVID-19, 737 человек выздоровели, 26 ранее заболевших скончались, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.
Днем ранее, 3 августа, было 990 новых случаев заражения COVID-19; 2 августа сообщалось о 1 112 инфицированных, 1 августа — 1 172 случаях, 30 июля зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 197 новых заразившихся, 29 июля сообщалось о 1022 новых случая заболевших Covid-19.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 74 219 человек, выздоровели — 40 613, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 764 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеет 31 842 человек, что на 298 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано Львовской области (146), Харьковской (143), Ивано-Франковской области (127), и Киеве (108).
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