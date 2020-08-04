В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах президента

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось во вторник более чем на 5,5 тыс. избирательных участков. Об этом сообщили в Центризбиркоме страны.

«В Беларуси и за рубежом открылись все участки для голосования, за исключением 231, которые образованы в стационарных учреждениях здравоохранения и будут работать в основной день выборов — 9 августа», — отметили в ЦИК.

Досрочное голосование будет проходить до 8 августа включительно, избирательные участки будут открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Оно осуществляется в присутствии не менее двух членов избирательной комиссии. Подтверждения причин невозможности прийти на участок в основной день голосования не требуется.

Отдать свой голос досрочно может любой избиратель, внесенный в списки для голосования. Всего, по данным ЦИК в стране зарегистрировано более 6,8 млн избирателей. В соответствии с решением ЦИК, в этот раз из-за пандемии за ходом досрочного голосования на каждом из участков смогут наблюдать не более трех национальных наблюдателей.

За рубежом для досрочного голосования будут открыты 44 участка.

На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Двум претендентам — находящемуся под арестом бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало — было отказано в регистрации.

На предыдущих президентских выборах, состоявшихся в 2015 году, за пять дней досрочно проголосовали 36,05% избирателей. Общая явка на выборах составила 87,22%. За Александра Лукашенко отдали голоса 83,5% граждан, принявших участие в голосовании.