В РФ выявили минимальный суточный прирост зараженных с конца апреля

В России за последние сутки зафиксировано 5159 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных местного оперативного штаба.

Это минимальный показатель с 23 апреля, когда в России выявили 4774 случая заражения.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 861 423.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в РФ за сутки на 144. Всего в России с начала эпидемии среди заболевших COVID-19 зарегистрирован 14 351 летальный исход.