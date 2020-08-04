Нацбанк нашел нарушения закона у шести банков

Национальный банк Украины (НБУ) в июле применил штрафные санкции за нарушение законодательства в сфере противодействия (легализации) отмыванию денег, полученных незаконным путем к шести банками и одному небанковскому финансовому учреждению.
Информация обнародована на ведомственном сайте НБУ.
Штраф в 300 000 грн наложен на «Скай Банк» за ненадлежащее исполнение обязательств по изучению клиентов.
Банк «Аркада» получил письменное предупреждение за ненадлежащие управление рисками.
Банк «Инвестиций и Сбережений» оштрафован на 5 млн грн за комплекс нарушений, включая ненадлежащую работу внутренней системы противодействия легализации криминальных доходов, и конвертацию наличности в 2017-2018 годах по подозрительным сделкам.
Финучреждения «Укрбудинвестбанк» и «Глобус» оштрафованы на 200 000 грн каждый за отсутствие надлежащего анализа финансовых операций клиентов.
«Акордбанк» оштрафован на 300 000 грн за недопустимый контроль клиентских операций и получил письменное предупреждение о нарушении требований санкционного законодательства.
На 51 000 грн оштрафована финансовая компания «Вей оф Пей» за несвоевременную подачу документов в НБУ и нарушения требований законодательства в сфере отмывания денег.
Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2020 года украинские платежеспособные банки получили 23,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше, чем в прошлом году.
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