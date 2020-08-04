Войти
Трамп пригрозил запретить социальную сеть TikTok
позиция
Трамп пригрозил запретить социальную сеть TikTok
Учебный год по всей территории Украины начнется с 1 сентября
официально
Учебный год по всей территории Украины начнется с 1 сентября

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

регулирование
RSS

Нацбанк нашел нарушения закона у шести банков

562
Нацбанк нашел нарушения закона у шести банков

Национальный банк Украины (НБУ) в июле применил штрафные санкции за нарушение законодательства в сфере противодействия (легализации) отмыванию денег, полученных незаконным путем к шести банками и одному небанковскому финансовому учреждению.

Информация обнародована на ведомственном сайте НБУ.

Штраф в 300 000 грн наложен на «Скай Банк» за ненадлежащее исполнение обязательств по изучению клиентов.

Банк «Аркада» получил письменное предупреждение за ненадлежащие управление рисками.

Банк «Инвестиций и Сбережений» оштрафован на 5 млн грн за комплекс нарушений, включая ненадлежащую работу внутренней системы противодействия легализации криминальных доходов, и конвертацию наличности в 2017-2018 годах по подозрительным сделкам.

Финучреждения «Укрбудинвестбанк» и «Глобус» оштрафованы на 200 000 грн каждый за отсутствие надлежащего анализа финансовых операций клиентов.

«Акордбанк» оштрафован на 300 000 грн за недопустимый контроль клиентских операций и получил письменное предупреждение о нарушении требований санкционного законодательства.

Читайте также: Что будет с курсом гривны после смены главы Нацбанка

На 51 000 грн оштрафована финансовая компания «Вей оф Пей» за несвоевременную подачу документов в НБУ и нарушения требований законодательства в сфере отмывания денег.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2020 года украинские платежеспособные банки получили 23,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше, чем в прошлом году.

банки, НБУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 4 августа 2020
Понедельник, 3 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016