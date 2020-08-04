Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» в случае попытки раскачать его страну

Если в Беларуси произойдет дестабилизация обстановки, то тяжело будет всем до Владивостока, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к народу.
Он заявил, что против Беларуси «брошены миллиардные ресурсы, новейшие технологии», и попросил всех, кто его «слышит с этой трибуны», не раскачивать ситуацию в его стране. По его словам, белорусы, украинцы, русские, поляки, евреи всегда «жили здесь в мире».
«Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — сказал он.
Напомним, Лукашенко также заявил, что задержанные в Беларуси россияне не собирались отправляться в другие страны, они были целенаправленно засланы в страну.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016