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Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» в случае попытки раскачать его страну

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Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» в случае попытки раскачать его страну

Если в Беларуси произойдет дестабилизация обстановки, то тяжело будет всем до Владивостока, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к народу.

Он заявил, что против Беларуси «брошены миллиардные ресурсы, новейшие технологии», и попросил всех, кто его «слышит с этой трибуны», не раскачивать ситуацию в его стране. По его словам, белорусы, украинцы, русские, поляки, евреи всегда «жили здесь в мире».

«Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — сказал он.

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Напомним, Лукашенко также заявил, что задержанные в Беларуси россияне не собирались отправляться в другие страны, они были целенаправленно засланы в страну.

 

Россия, Беларусь, Александр Лукашенко
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