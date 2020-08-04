Власти Львова тоже не будут ужесточать карантин несмотря на «оранжевый» статус

Учреждения физической культуры, спорта и гостиницы Львова продолжат работать, сообщают городские власти.
«Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС адаптировала решение государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и постановление Кабмина о введении во Львове „оранжевой“ зоны карантина. Работа большинства учреждений в городе не меняется при условии соблюдения противоэпидемических требований, использование масок, дезинфекторов, дистанции и тому подобное. Также отдельно будут проверены рынки, супермаркеты, ТРЦ, учреждения спорта и заведения общепита на соблюдение карантинных требований», — говорится на сайте горсовета.
Львовский горсовет в очередной раз призвал жителей и гостей города быть осторожными, соблюдать все рекомендации по карантину, находиться в помещениях в масках или респираторах, использовать антисептики, соблюдать физической дистанции и тому подобное.
В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый пояснил в «Фейсбук»: «Фитнес-центры и хостелы во Львове будут работать с соблюдением всех карантинных норм. Мониторинговые группы будут проверять соблюдение этих правил. Дополнительно адаптировать город с правилами „оранжевой“ зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние шесть месяцев».
Как сообщалось, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Регионы поделены на четыре зоны по уровню эпидемической опасности. В «красную» зону внесли Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.
Львов и Ивано-Франковск попали в «оранжевую» зону: запрещена работа хостелов и турбаз, развлекательных заведений и ресторанов ночью, а также спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры.
Ранее ужесточать карантинные меры отказались горсоветы Луцка и Тернополя.
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