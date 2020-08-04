Войти
Лукашенко заявил о переброске еще одного отряда иностранцев в страну
соседи
Лукашенко заявил о переброске еще одного отряда иностранцев в страну
Трамп решил вдвое сократить контингент США в Афганистане
дружба народов
Трамп решил вдвое сократить контингент США в Афганистане

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

регионы
RSS

Власти Львова тоже не будут ужесточать карантин несмотря на «оранжевый» статус

205
Власти Львова тоже не будут ужесточать карантин несмотря на «оранжевый» статус

Учреждения физической культуры, спорта и гостиницы Львова продолжат работать, сообщают городские власти.

«Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС адаптировала решение государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и постановление Кабмина о введении во Львове „оранжевой“ зоны карантина. Работа большинства учреждений в городе не меняется при условии соблюдения противоэпидемических требований, использование масок, дезинфекторов, дистанции и тому подобное. Также отдельно будут проверены рынки, супермаркеты, ТРЦ, учреждения спорта и заведения общепита на соблюдение карантинных требований», — говорится на сайте горсовета.

Львовский горсовет в очередной раз призвал жителей и гостей города быть осторожными, соблюдать все рекомендации по карантину, находиться в помещениях в масках или респираторах, использовать антисептики, соблюдать физической дистанции и тому подобное.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый пояснил в «Фейсбук»: «Фитнес-центры и хостелы во Львове будут работать с соблюдением всех карантинных норм. Мониторинговые группы будут проверять соблюдение этих правил. Дополнительно адаптировать город с правилами „оранжевой“ зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние шесть месяцев».

Как сообщалось, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Регионы поделены на четыре зоны по уровню эпидемической опасности. В «красную» зону внесли Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

Читайте также: В МОЗ ожидают новую вспышку коронавируса в Украине

Львов и Ивано-Франковск попали в «оранжевую» зону: запрещена работа хостелов и турбаз, развлекательных заведений и ресторанов ночью, а также спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры.

Ранее ужесточать карантинные меры отказались горсоветы Луцка и Тернополя.

Львов, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 4 августа 2020
Понедельник, 3 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016