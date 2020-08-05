Амбиции и реальность: ищем работу на Jobmix.net

Высокооплачиваемая работа интересует всех. Высокий уровень ответственности и незнакомая сфера деятельности отпугивает до 97% соискателей. Потенциальные продавцы, логистики и топ-менеджеры часто не уверены в своей конкурентоспособности. Как найти работу в Украине, с хорошим заработком и перспективой карьерного роста?
Не ждать увольнения
Причины, побуждающие задуматься о смене работы, у каждого свои. Кадровики составили свой рейтинг причин увольнения:
В любом случае не ждите критической точки. Размещение резюме на сайте трудоустройства Jobmix.net вряд ли кардинально ухудшит ваше положение в коллективе, зато повысит шансы быстрой смены работы без неоплачиваемого периода.
Публикация резюме на сайте бесплатна. Заполнение основных полей занимает несколько минут. Хотите, чтобы ваша кандидатура заинтересовала работодателя – заполните резюме до Full-статуса, указав профессиональные навыки, достижения, знания языков, рекомендации, пройденные курсы и тренинги, победы в конкурсах и награды.
В мире тысячи интересных профессий, о которых вы даже не слышали. Проанализируйте свои навыки и интересы, оцените, что из умений может быть полезно другим и монетизировано.
Дело не в дипломах и оконченных курсах, дело в практических навыках:
Вспомните, какой опыт вы накопили за прожитые годы: профайлинг, уход за лежачим больным или малышами, садоводство, аренда квартиры, дрессировка собак, оклейка обоев или настройка смартфонов. Любой из полезных навыков способен превратиться в бизнес, временный или постоянный.
Не обязательно искать работу с постоянным графиком и 8-часовым рабочим днем. Поколение миллениалов успевает одновременно зарабатывать на верстке сайтов, ютуб каналах, блогах, курьерских услугах, подработке бариста, менеджером по продажам или электриком. Дороги открыты, нужно сделать первый шаг.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016