Амбиции и реальность: ищем работу на Jobmix.net

Высокооплачиваемая работа интересует всех. Высокий уровень ответственности и незнакомая сфера деятельности отпугивает до 97% соискателей. Потенциальные продавцы, логистики и топ-менеджеры часто не уверены в своей конкурентоспособности. Как найти работу в Украине, с хорошим заработком и перспективой карьерного роста?

Не ждать увольнения

Причины, побуждающие задуматься о смене работы, у каждого свои. Кадровики составили свой рейтинг причин увольнения:

низкая заработная плата;

автоматизация производственных процессов;

риск банкротства фирмы;

махинации руководства;

неравномерное распределение обязанностей;

отсутствие соцпакета;

смена места жительства;

профессиональное выгорание.

В любом случае не ждите критической точки. Размещение резюме на сайте трудоустройства Jobmix.net вряд ли кардинально ухудшит ваше положение в коллективе, зато повысит шансы быстрой смены работы без неоплачиваемого периода.

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Расширять горизонты

В мире тысячи интересных профессий, о которых вы даже не слышали. Проанализируйте свои навыки и интересы, оцените, что из умений может быть полезно другим и монетизировано.

Дело не в дипломах и оконченных курсах, дело в практических навыках:

легкость общения;

врожденная грамотность;

быстрый счет в уме;

свободное владение языками;

умелое вождение;

черный пояс дзюдо.

Вспомните, какой опыт вы накопили за прожитые годы: профайлинг, уход за лежачим больным или малышами, садоводство, аренда квартиры, дрессировка собак, оклейка обоев или настройка смартфонов. Любой из полезных навыков способен превратиться в бизнес, временный или постоянный.

Не обязательно искать работу с постоянным графиком и 8-часовым рабочим днем. Поколение миллениалов успевает одновременно зарабатывать на верстке сайтов, ютуб каналах, блогах, курьерских услугах, подработке бариста, менеджером по продажам или электриком. Дороги открыты, нужно сделать первый шаг.