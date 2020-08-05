В мире количество инфицированных коронавирусом приближается к 19 миллионам

В мире по состоянию на утро 5 августа число больных коронавирусом COVID-19 составляет 18 704 421 человек.

Об этом сообщается на сайте Worldometer.

При этом 11 917 803 человека выздоровели, 704 370 пациентов умерли.

В общем коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.

Наибольшее количество больных COVID-19 — в США (4 918 420). Количество умерших — 160 290, выздоровели — 2 481 680 человек.

На втором месте Бразилия — 2 808 076 инфицированных (96 096 человек умерли и 1 970 767 выздоровели). На третьем месте Индия с 1 908 254 больными (39 820 смертей от COVID-19 и 1 282 215 выздоровели).

Как сообщалось, в Украине лабораторно подтверждено 74 219 случаев COVID-19. По уровню распространения коронавируса Украина на 35-м месте в мире.